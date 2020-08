"Creo que la marcha de Odegaard ha sido una de las claves"

Una de las grandes sorpresas del mercado ha sido el fichaje de David Silva por la Real Sociedad. El futbolista canario, parecía que iba a firmar con la Lazio, pero al final recalará en la Liga Santander.

Su padre, David Jiménez, habló en 'Cadena SER' sobre la decisión del jugador: "No hace mucho tiempo que tenía la oferta de la Real encima de la mesa".

"Yo creo, hablando por hablar, que la salida de Odegaard al Madrid habrá sido una de las claves", añadió sobre los motivos que llevaron a la Real a interesarse por su hijo.

También aseguró que había otros equipos españoles tras su ficha, pero que ninguno era el Valencia y repasó el enfado de la Lazio por el desplante realizado por el futbolista canario.

"Entiendo que tenían ilusión, si se filtró que había una negociación, pero esa reacción no me parece justa. No conocen a mi hijo como persona y no pueden valorarlo", expresó.