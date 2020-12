"Creo que Messi quiere quedarse de verdad, no será un problema de dinero"

Agustí Benedito (56) llamó la atención a todos y despertó muchas críticas con su rompedora propuesta de derrumbar el Camp Nou y no seguir adelante con su remodelación, el llamado proyecto 'Espai Barça'.

En una entrevista para 'AS', el empresario, que camina hacia su tercera elección azulgrana, ahondó en su campaña y criticó duramente a Bartomeu, además de mostrarse contrario a Laporta.

El Espai Barça

"Tiene 65 años y está construido sobre estructuras que se han quedado obsoletas. Eso es indiscutible. Lo que está en discusión son las medidas a tomar", dijo sobre la medida de tirar el Camp Nou.

"El Espai Barça es la opción de los otros precandidatos, pero no la mía, porque nosotros hemos seguido la evolución. Hemos hablado con arquitectos e ingenieros y no es tal como presentaron el proyecto", aseguró.

Benedito habló sobre la votación de los socios: "Lo que votaron no existía. Se votó un un proyecto del cual no tenían ni idea y nosotros trabajamos sobre las consecuencias de la ejecución. No se puede hacer ni en plazo ni presupuesto y las incertezas son enormes"

"Si quieres un estadio para los próximos 70 años sobre uno de 65 ahora, te da un campo de 140 años y la estructura no aguantará. Se va de precio. Y eso de que en cuatro veranos estará listo sin molestar a nadie, no es verdad. Y saldrá carísimo", explicó.

Su propuesta

"No tengo proyecto aún, pero estamos a tiempo de no hacerlo. Lo mejor que ha hecho Bartomeu es no empezar esta obra. No lo ha hecho por incapacidad, pero si lo hubieran empezado nos saldría aún más caro", afirmó.

Además, Benedito defendió que su propuesta es real y no para desestabilizar: "Totalmente, al menos para los que me conocen, porque en su momento yo ya voté en contra y llevo muchos años estudiándolo"

"El referéndum ha quedado desfasado. Lo pongo sobre la mesa porque es una medida tan trascendental que esto debe de hacerse en una campaña electoral. Busco la legitimidad del apoyo de la masa social no por referéndum, sino por unas elecciones. Como pasó en 1953 con Miró-Sants ante Casajuana", recordó.

Por otro lado, no dejó claro si pactará o no, aunque por ahora es el único que defiende esta postura: "Soy el único que lo defiende... de momento. Me cuesta entender que los otros lo defiendan. Yo he hablado con arquitectos y coinciden en que es una barbaridad de 900 millones de euros".

"No ha habido debate de esto. No se ha dicho la verdad. Yo digo las cosas muy claras. Esto es un churro, un mal negocio. No sé si es bueno o malo electoralmente porque le digo a la gente que se va a tener que ir de su casa. Si los otros no lo han hecho es por dejadez, el tema no es menor, no se han informado", insistió.

"Supone que (a los socios) les van a cambiar de asiento y con mi proyecto pueden quedarse en el Camp Nou si lo construimos en Sant Joan Despí hasta que esté totalmente levantado", expuso y defendió en siguientes preguntas que el nuevo estadio no estará mal comunicado.

Su plan económico

Benedito aún no tiene proyecto, pero sí una idea de cómo reducir gastos: "En 12 meses haremos un referéndum con un plan detalladísimo, he hecho alguna gestión".

"Los partners del naming rigths prefieren estadio nuevo a uno reformado. quieren el mejor estadio para el mejor club. Eso nos permitirá tirar atrás el crédito de Goldman Sachs", explicó.

"Se debe hacer una rebaja obligada de al menos 200 milones de euros sí o sí y todos sabemos lo que supone eso", añadió, exponiendo que se prevén pérdidas de 450 millones de euros en las cuenta del ejercicio 2019-20.

"Al que entre le faltarán 400 millones para cumplir con las obligaciones de los acreedores. La situación es crítica. Quiero ser presidente porque me veo capaz de reducir gastos", aseguró.

Leo Messi

Benedito no se pronunció directamente sobre si es mejor conservar a Messi o venderle por su coste: "El Barça necesita un jugador franquicia, sea Messi u otro, porque si no esto se cae"

"No podría ganar lo mismo, pero es una excepción enorme. Es el mejor y lleva 20 años en el club. El jugador franquicia destacará en la retribución salarial por encima de los demás", agregó.

"Hay que confiar primero en que cambie de opinión, porque sus palabras en verano fueron impactantes, pero él quiere al club y no es ajeno a que la situación es de concurso y dramática. Si quiere acabar esta historia preciosa no será un problema de dinero, pero si no cambia de opinión no podemos hacer locuras", explicó el empresario.

La cantera y Neymar

Benedito reconoció que habrá que apretarse el cinturón: "No tendremos ni Coutinhos ni Dembélés, ni podremos pagar traspasos de 100 millones. Pero la apuesta son Pedris y Minguezas y en vez de Firpo, quedarse con Cucurella. Nosotros trataremos en cuatro meses de recuperar el destrozo que ha hecho Bartomeu en cinco años".

Por último, habló de la posibilidad de fichar a Neymar: "Deportivamente podemos tener un jugador franquicia, dos no. Neymar podría serlo porque lo es del PSG, pero tenemos a Messi".

"Hay que convencer a Leo de que no se vaya. Cuando escuché a Neymar hablar de jugar juntos, pensé que Catar lleva gastados 200.000 millones de dólares y no sería extraño que antes de celebrar el Mundial quisiera reunir a estos dos jugadores en su club de referencia en Europa. Si eso se les pone les ponen entre ceja y ceja y van a por Messi no podremos competir. Depende de él", admitió.

"Creo que Messi quiere quedarse de verdad. Lo digo de verdad", concluyó.