"¿El PSG? Está complicado, pero podemos ganarles allí..."

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, compareció en la rueda de prensa y comenzó dejando claro que ya quieren pasar el mal trago de la Champions League frente al PSG.

"Sabemos que tenemos una buena trayectoria en LaLiga y hay que seguir y demostrar que tenemos ambición. Aceptamos lo que nos paso y hay que reaccionar. El mundo no acaba después de una derrota. Tenemos que analizar nuestros fallos y mejorar las cosas", comenzó.

"En Champions está complicado. En la Copa, si tenemos efectividad y suerte, podemos remontar. Creo que podemos pasar esa eliminatoria. En LaLiga, depende de si el de arriba pierde puntos. No soy tan negativo", continuó.

A Koeman le preguntaron por los rumores que sitúan a Haaland en la órbita del Barcelona: "Yo tengo mis ideas para el futuro de este club, pero tengo que esperar para ver quién es presidente. Nos sentaremos y hablaremos de futuro".

Volviendo a las dificultades que ha tenido el equipo 'culé' ante los equipos grandes, el neerlandés salió del paso. "Ganamos contra la Juventus y podemos ganar al PSG en casa. Nos faltaron cosas el otro día. No creo que se pueda decir que no podemos competir contra los grandes porque podemos ganar a cualquiera", insistió.

Ronald Koeman entendió que el trabajo de la prensa y afirmó que no le molestan "los comentarios duros": "Mi trabajo es analizar lo que ha pasado, dar ánimos y sacar el orgullo. Tenemos que demostrar que podemos ganar cosas. Es normal que los jugadores estén bajos tras lo que nos pasó".

Para explicar el encuentro entre Piqué y Griezmann por las voces del central, Koeman lo redujo a la "emoción" del partido: "Es bueno tener a gente que reaccionar y no está contenta. No hay problema que pasen estas cosas. Luego hay que hablar y llevarse bien. No me gusta que estén callados".