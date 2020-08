"Creo que Vidal tiene sangre uruguaya, no quiere perder a nada"

En una semana en la que el Barcelona se prepara para la vuelta a la Liga de Campeones, Arturo Vidal recibió eligios de donde no los esperaba. Rubén Sosa, figura en Uruguay en los '90, destacó al centrocampista en su charla con 'RedGol'.

"Creo que tiene sangre uruguaya, no sé si nació con sangre charrúa. Es un tipo que vive el fútbol al máximo, lo he visto y me encanta cómo es él, de carácter, como persona", aseguró Sosa.

Lo que más admira de él es su capacidad para no darse por vencido en casi ninguna circunstancia: "De repente, el árbitro pita, termina el partido y él sigue corriendo, te mira y no quiere perder a nada".

"Eso es lindo, el uruguayo también es parecido a eso, no quiere perder. Para él, no existe jugar para perder y está alimentado por el fútbol chileno. Es bueno contar con un capitán o jugador como Vidal porque entusiasma. No es solo jugar y divertirse, porque también debes poseer carácter. Y eso es algo muy bueno", deslizó.

Sobre si Vidal tendría una plaza en la Selección Uruguaya, lo tiene muy claro: "Jugaría sí o sí, sería titular. Es lo que jugamos, en la época nuestra, en el 'rasca rasca', que te tranque con la cabeza, en un equipo debes tener a un jugador como él".