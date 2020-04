Crespo está dispuesto a quedarse sin vacaciones para que la temporada se reanude

En el mundo del fútbol hay más incertidumbre que certezas. Todo está en el aire, a la espera de cómo avance el COVID-19 para saber si se vuelve a jugar.

José Ángel Crespo, defensa del PAOK griego, analizó con 'Goal' la situación. "Si esto se alarga, habrá que acelerar el comienzo de la siguiente temporada. Es decir, si hay que terminar en agosto este cuso y empezar el siguiente en septiembre y que los futbolistas no tengamos vacaciones, pues quizás es lo que hay que valorar", expresó.

"Si se enlaza una temporada con otra, pues tendrá que ser así. Esto es una circunstancia especial, todos nos estamos sacrificando en la sociedad estos días y si los futbolistas tenemos que hacerlo, apretar calendario, prepararnos para más partidos en esas fechas… pues se hace, porque hay que ayudar a los clubes, a las competiciones y a que todo regrese a la normalidad", continuó.

El futbolista contó su situación personal. "Me pilló en un cambio importante en mi temporada. Viajé en febrero a España, pues tengo una lesión en el cuádriceps y me tuve que operar. Acordé con mi club que la recuperación la llevaría a cabo en España. A medida que se iban sucediendo las noticias del coronavirus aquí, me puse en contacto con el PAOK y decidimos que lo mejor es que me quedara, que no volviera para evitar riesgos", relató.

Por último, habló sobre el COVID-19 en Grecia y en España. "Las situaciones son similares. La cuarentena empezó en Grecia el mismo día que en España, aunque en principio allí la situación se mantendrá hasta el 10 de abril. Hay menos contagios en Grecia, las medidas fueron más drácticas desde que apareció un caso aislado. Allí hay menos de 1.000 contagios y está bastante controlado", concluyó.