Crespo negó haberse comprometido con otro club

Su éxito al frente del 'Halcón' le colocó en la primera plana. Todos los que buscaban entrenador se fijaron en él, y se le ha vinculado fuertemente con Sao Paulo, algo que él ha negado.

Así lo explica el diario 'Olé', reproduciendo declaraciones de Hernán Crespo al respecto. "Yo no firmé con nadie", espetó el ya ex entrenador de Defensa y Justicia.

Insistió en que los rumores que le sitúan en Sao Paulo no son ciertos. "No cambié Defensa por otra situación. Sí me pareció correcto liberar a Defensa porque no era saludable ni para el club ni para los jugadores que esté atrás todo esto", dijo.

"No me parecía correcto no estar el 100% focalizado con esto, sobre todo en el inicio de una buena temporada", apuntó también Crespo.