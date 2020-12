"¿Crisis? El Madrid es y seguirá siendo siempre el Madrid"

Marco Rose, técnico del Borussia Mönchengladbach, se mostró confiado en las posibilidades de su equipo de avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones y aseguró que defenderán "con mucha pasión" ante el Real Madrid y le pondrán "valor" para conseguir un buen resultado en el Alfredo di Stéfano.

"Nos ayuda haber jugado ya contra el Real Madrid para sacar conclusiones del primer partido y ganar experiencia. Aprendimos cosas que nos servirán. Sabemos que ellos tienen su estilo, juegan a su manera con calidad y lo tendremos en cuenta, pero sobre todo atendemos a las opciones que tendremos de explotar nuestras cualidades en el partido", señaló en rueda de prensa.

Rose demostró tener bien estudiado al equipo de Zinedine Zidane y dio unas pinceladas de su apuesta para intentar derrotarle: "Hemos visto cómo han jugado últimamente. El Real Madrid es y seguirá siendo siempre el Real Madrid".

"El partido es importante para ellos, necesitan funcionar como equipo. Se definen por sus capacidades individuales y tienen una táctica clara. Le gusta tener el balón, es dominante y tiene actitud para defender. Nosotros defenderemos con mucha pasión y le pondremos valor para mostrar nuestras virtudes", añadió.

Asimismo, dijo que el partido es importante para su equipo "no solamente por poder eliminar al Real Madrid", sino por la historia que harían al superar por primera vez la fase de grupos. "Lo más importante para nosotros sería llegar hasta donde llegaríamos", agregó.

El técnico del Borussia Mönchengladbach aseguró que no estará pendiente del resultado del duelo entre Inter de Milán y Shakhtar. "No me interesa lo que ocurra en el otro partido del grupo, jugaremos nuestro partido y haremos lo que tenemos que hacer", dijo con confianza.

Y valoró el regreso del capitán madridista Sergio Ramos. "El Real Madrid no es solamente Ramos, es un equipo con muy buenas cualidades. Nos hemos preparado de manera particular por cada jugador que tiene y nos hemos concentrado en sus puntos fuertes. Cuando necesitan marcar, Ramos va hacia arriba, lo tenemos previsto si llegamos a ese supuesto".