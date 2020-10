Crisis en el Athletic: enfado en la plantilla, con Alkorta y Garitano en la cuerda floja

El nerviosismo se ha apoderado del Athletic. Esta tarde de martes hablará Rafa Alkorta, director deportivo del club, en la rueda de prensa de presentación de Berenguer, el único fichaje del equipo en el mercado de traspasos estival.

Porque, pese a que parecía que estaba hecho, la llegada de Llorente finalmente no se ha dado. El propio Elizegi tendrá que dar explicaciones el próximo jueves de lo sucedido, ya que tanto Alkorta como Garitano querían al español, pero el núcleo duro de la Junta Directiva del club lo tiró atrás.

Elizegi, tras citarse con el director deportivo, abordó un fichaje que, como bien recoge 'Marca', la propia Junta Directiva desautorizó en la tarde de este lunes.

Pese a que Llorente prácticamente tenía pie y medio en el club vasco, todo quedó en la nada, lo que ha provocado un malestar general en el Athletic. ¿El motivo? Como bien recoge 'AS', a los capitanes no les habría sentado nada bien este no fichaje de Llorente.

Al parecer, los propios capitanes del equipo habían pedido a la junta el fichaje del español. Por su propia cuenta, llegaron a charlar con el jugador, pero todo quedó en la nada por la comisión deportiva.

Y es que solo dos directivos impusieron su criterio a los de la plantilla, el presidente y Alkorta, que ya había llegado previamente a un pacto con Llorente que, como es de suponer, tuvo que romper en mil pedazos.