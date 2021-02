Crisis en Lanús: Zubeldía amenaza con irse si no hay fichajes

Lanús vive un momento bastante complicado. El 'Granate', subcampeón de la CONMEBOL Sudamericana, quiere pelear por cosas importantes este curso y Zubeldía ha pedido un esfuerzo.

El técnico quiere que la entidad se ponga las pilas en materia de fichajes y ha solicitado la llegada de tres futbolistas como mínimo, tal y como ha informado 'Radio La Red'.

Pero eso no queda ahí. Y es que el técnico, en caso de que no tenga lo que pide, no dudará en presentar su dimisión. Nicolás Russo interrumpió sus vacaciones para arreglar la situación.