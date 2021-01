Cristian hizo honor a su apellido en Urritxe

Sigue adelante el Sporting y dice adiós a la Copa el Amorebieta. Derrota por la mínima de los vascos, quienes acabaron claudicando ante el mayor acierto de su rival, quien finalmente venció gracias a un solitario gol de Cristian Salvador.

El primer aviso, muy madrugador, lo dio el Amorebieta, lo que sin duda hizo pensar a más de uno que el partido podría ser vibrante y atractivo. Pero solo el Amorebieta le puso algo de picante al juego.

Hubo poco o muy poco fútbol por parte del Sporting en la primera mitad. Todas las ocasiones fueron del Amorebieta, quien además tuvo que hacer un primer cambio por lesión. Seguín entró por Leiza al cuarto de hora.

No despertó el Sporting hasta bien entrada la segunda mitad, cuando Carmona puso a prueba a un Goiria que sin duda se estaba quedando frío bajo palos.

Pero el problema del Amorebieta fue no matar al Sporting cuando tuvo oportunidad. Los asturianos perdonaron una, no dos. Carmona no acertó en el 74', pero Cristian sí en el 75'. Su remate a la salida de un córner resolvió el encuentro.

Pese al revés, el Amorebieta no bajó los brazos, y peleó por un empate que no llegó, aunque ocasiones tuvo. Y fruto de esa vocación ofensiva a punto estuvo de llevar la sentencia, pero Goiria le ganó la partida a Djuka en el 92'.

Y, pese a estar bien entrado el partido en el añadido, aún tuvo el Amorebieta la última, una ocasión que la zaga del Sporting sacó sobre la línea, para desesperación de los locales.

Al final, 0-1 y el Sporting avanza a la siguiente ronda de la Copa. El Amorebieta se despide del torneo en esta edición, pero puede presumir de haberlo hecho con la cabeza bien alta.