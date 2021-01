Cristiano, 35 años y rindiendo como con 25

Cristiano Ronaldo y Leo Messi juntan 68 años. En épocas no muy lejanas, sería señal de perfil de un ex jugador, o al menos en horas bajas. Argentino y portugués vienen demostrando que no han forjado un duopolio en las últimas décadas por casualidad. Si el capitán del Barça vuelve a volar alto, lo del delantero de la Juventus también es de traca. A sus 35 años, como demuestra un estudio de ProFootballDB, está rindiendo a los niveles de cuando estaba en 25.

Así que el concepto envejecer no cabe aplicarse a CR7. Lo que anda haciendo es perfeccionarse, se ha convertido en una máquina estajanovista. Y anda haciendo notar esa espartana rutina de entrenamientos, comida sana y nada de alcohol o refrescos.

Ya vimos lo bien que le había sentado el cambio de prefijo. Basta echar un vistazo a la gráfica de rendimiento del luso en los últimos cuatro años para comprobar que no solo no ha bajado su rendimiento, sino que lo ha mejorado. Sus promedios están o en la media o por encima en algunos conceptos. Anda coleccionando sus mejores promedios como 'bianconero', y como extra se ha convertido en un jugador mucho más completo de lo que refleja su perfil en su última campaña como madridista.

Más datos salvajes. Entre los 25 y 29 años, cuando consiguió sus picos más altos de rendimiento en el Real Madrid, consiguió 303 goles en 311 partidos, casi un tanto por encuentro (0,97). La treintena no ha conseguido bajarle a niveles más humanos, ni mucho menos: acumula entre los 30 y los 35 296 tantos en 319 encuentros, una media de 0,93 tantos por partido. No es normal.

Así que ese rendimiento sublime le está llevando a seguir haciendo historia. Ya superó a Pelé en el acumulado de goles históricos y ahora, con la reserva de la documentación de esos datos, ha alcanzado también al mítico Josef Bican, al que varias fuentes atribuían el mérito de ser el tipo con más tantos oficiales.

Solo un espectacular Robert Lewandowski, de hecho, le priva a día de hoy figurar como el primero en la clasificación de la Bota de Oro, aunque visto lo visto, promete dar guerra hasta el final. Y cómo no, seguirá optando esta temporada a las máximas distinciones individuales. Y no solo las propias de alguien con 35 años, como el reciente Golden Foot que levantó, sino del mismísimo Balón de Oro.