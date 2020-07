Cristiano Ronaldo alzó este fin de semana su 32º título como profesional tras conquistar su segunda Serie A en las filas de la Juventus de Turín. Una marca de leyenda que amenaza con crecer esta misma temporada si la 'Vecchia Signora' se hace con la Champions.

El crack portugués es todo un símbolo en el fútbol mundial y muy querido en los clubes en los que ha estado: la propia Juventus, el Real Madrid, el Manchester United y el Sporting de Lisboa.

Precisamente, el '7' ha recibido este lunes una buena dosis de elogios procedentes de un futbolista de la actual plantilla de los 'red devils'. Y es que Jesse Lingard, en una entrevista con 'Sky Sports' en la que hablaba sobre el regreso de la NBA, le lanzó un piropo a Ronaldo al compararle con el gran astro del baloncesto.

"Cristiano es el Michael Jordan del fútbol por todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera. Ha estado en varios clubes y ha ganado muchos títulos. Es todo un icono del fútbol", señaló el futbolista.

De igual modo, Lingard compartió sus recuerdos de la época en la que Cristiano Ronaldo era la gran estrella del United. "Yo llegué al United con 11 o 12 años. Estábamos haciendo un día unos ejercicios y él fue quien nos enseñó a hacerlos. Fue la primera vez que lo vi. Luego he jugado contra él alguna vez. ¿Si me dio problemas? ¡No, al final no fue tan malo!", sentenció el inglés.