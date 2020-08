La Juventus buscará la remontada ante el Olympique de Lyon para alcanzar los cuartos de final de la Champions y la 'final a ocho' de Lisboa. Para ello, Maurizio Sarri contará con todos sus efectivos, entre los que destacó a Cristiano Ronaldo.

"Cristiano está muy bien, marcó un golazo increíble entrenando. Ha jugado muchos partidos en poco tiempo, pero le sentó bien parar y está trabajando de forma adecuada", dijo en rueda de prensa.

Sarri también valoró el trabajo hecho por Higuaín y Pjanic, quienes apuntan al once inicial ante los franceses. Igualmente, habló de los problemas físicos de Dybala: "Está en manos del cuerpo médico. Trataremos de recuperarle antes del partido".

El entrenador italiano advirtió de la dificultad que entrañará el partido: "Será un partido muy difícil y necesitaremos una gran actuación. Ellos defienden muy bien y saben hacer daño con los contragolpes".

Ante los rumores de una posible destitución si la Juventus queda eliminada, Sarri respondió de forma contundente: "No creo, tenemos una directiva de alto nivel, no principiante. Tomaron sus decisiones y no dependen de un partido".

Finalmente, Sarri reconoció que el Lyon mejoró desde que empezó a jugar con tres centrales y avisó de un regreso clave: "La vuelta de Depay es un factor importante".