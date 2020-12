Cristiano, Lewandowski y Messi, finalistas para el 'The Best' 2020

Ya es oficial que Cristiano Ronaldo y Messi se volverán a enfrentar por un premio, el 'The Best', el cual lo reparte la FIFA para elegir al mejor jugador de este atípico 2020. Sin embargo, Lewandowski es favorito y promete guerra.

Hablamos del Premio 'The Best' al Jugador de la FIFA 2020, basada en los respectivos logros de los jugadores durante el periodo comprendido entre los días 20 de julio de 2019 y 7 de octubre de 2020, ambos inclusive. Anteriormente hubo once nominados, con otros ilustres futbolistas como Mbappé, Neymar o Salah.

El ganador se hará público en la ceremonia de los 'The Best FIFA Football Awards', que se celebra el 17 de diciembre en Zúrich. Los votos de aficionados, periodistas, seleccionadores nacionales y capitanes han tenido el mismo peso hasta el momento, y lo tendrán en la gran final.

En la pasada edición, Leo Messi se alzó con el premio 'The Best', un galardón que se le estaba resistiendo en los últimos años. El argentino sucedió a Modric tras alzarse con la Liga Española y ser semifinalista de la Champions League con el Barcelona.

Estos son los tres jugadores nominados al Premio 'The Best' de la FIFA 2020

Cristiano Ronaldo, Juventus de Turín (Portugal)

La estrella lusa amenaza con llevarse un premio que le catapultaría a sus 35 años. Cristiano no sabe lo que es frenar y su rendimiento este curso, pese a ser algo irregular (en parte, por el positivo en COVID-19 que tuvo), sigue dando la nota.

Robert Lewandowski, Bayern de Múnich (Polonia)

El veterano delantero del Bayern, a sus 32 años, ganó el quintuplete y se convirtió en el segundo futbolista de la historia en conseguir la tríada. Además, logró ser el máximo goleador en Champions, Bundesliga y Copa de Alemania. Y aún sigue imparable...

Leo Messi, Barcelona (Argentina)

El astro azulgrana ha ido de menos a más claramente en este año. El inicio de la temporada 2020-21 no le ha venido excesivamente bien, mientras que sus rivales directos, especialmente Lewandowski, han salido mejor parados.