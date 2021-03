"Cristiano no quiere salir de la Juve"

Álvaro Morata es uno de los nombres propios de una Selección Española que juega contra Grecia este jueves, encuentro correspondiente al inicio de la clasificación en Europa para el Mundial de Catar. El delantero repasó la actualidad futbolística en 'El Larguero' de la cadena 'SER'.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos de la entrevista fue cuando le preguntaron por la situación actual de su compañero de equipo Cristiano Ronaldo, del que se especula una posible marcha de Turín.

"¿Qué quiere zanjar su etapa en la Juve? No, creo que no es así. En otro club le hubiera pasado igual, está acostumbrado a jugar finales de Champions. No es una cosa de la Juventus. Está contento con el grupo", dijo el español, a lo que añadió: "Nos han criticado a todos, lo que pasa es que ninguno tiene los títulos que tiene el 'Bicho'. No me gustaría ser del equipo que juega contra él después de que le critiquen".

También se mojó en el eterno debate entre Haaland o Mbappé, a lo que respondió: "Como delantero, Erling dominará el mundo en los próximos años y Kylian a ser un 'crack' mundial". También repasó su etapa como 'colchonero', en la que coincidió con Llorente.

"A Marcos seguro que le querían (Real Madrid), lo que pasa es que él buscaba otra cosa. Marcos no quería estar en el modo en el que le querían y seguramente Luis Suárez (Barça) también. En mi equipo jugarían siempre", subrayó. No olvida su pasado y reconoció que ve "siempre" al Atleti y que espera que gane la Liga por lo que significa para la entidad rojiblanca.

"¿Seguir en Italia? Sí, yo estoy contento allí. Quiero estar donde la gente quiera que esté", opinó sobre su continuidad como 'bianconero', aunque recalcó que estar a préstamo es una situación complicada: "Cuando estás cedido y hay varios clubes de por medio, tu opinión cuenta poco. Yo estaba feliz en el Atleti y estoy feliz en la Juve".

Para finalizar, destacó la juventud de 'la Roja' y lo hizo con un nombre propio que estrena convocatoria. "Lo de Pedri es increíble. Parece que tiene mi edad. Yo cuando tenía 18 años estaba más despistado, es alucinante lo centrado que está", concluyó.