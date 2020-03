Cristiano no siempre fue el 'Bicho': el día que recurrió a un McDonald's

Cinco años coincidieron en Mánchester antes de que Cristiano pusiera rumbo al Real Madrid. Mucho tiempo para compartir títulos, partidos y muchas anécdotas. Una sociedad que llevó a sus vitrinas tres Premier League de forma consecutiva y la recordada Liga de Campeones. Rooney, en su charla con 'The Times', desveló algunas de ellas.

Por entonces, el futbolista portugués era uno de los más determinantes del mundo, pero todavía debía ganarse el mérito de hacer que su legado perdurase en el tiempo. Para ello, el portugués se mentalizó en potenciar su cuerpo.

Su idea era aumentar su peso para poder ser decisivo también gracias a su físico, como ha hecho en la parte más gloriosa de su carrera. Y, como contó Rooney, una vez recurrió a un método poco usual.

"Con Cristiano, cuando llegué al United, solíamos ir a los partidos y entrenar juntos. Recuerdo que la noche antes de uno de ellos se detuvo en un McDonald's porque quería un Big Mac", deslizó el ahora jugador del Derby County.

"Estaba tratando de aumentar su peso porque estaba muy delgado. Estaba conduciendo el coche y tuvimos que pasar por el camino para comprar su Big Mac", señaló entre risas.

Rooney ahora recuerda esa obsesión del luso en potenciar su físico, algo que él no ha necesitado a lo largo de su carrera. Ni su cuerpo ni su fútbol lo requerían.

"Nunca he tenido el mejor cuerpo, pero puedo jugar los 90 minutos y puedo entrenar todos los días. No tengo preocupaciones físicas. Cuando las tenga, me pararé", sentenció.