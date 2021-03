"¿Cristiano? No siempre funciona regresar donde triunfaste"

La eliminación de la Juventus en octavos de final provocó un terremoto con el futuro de Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes, su agente, empezó a mover el árbol para ver si algún equipo se interesaba, cuestión que de momento no ha pasado.

Pese a ofrecerse al Real Madrid, el club blanco declinó la operación. Y Dimitar Berbatov, embajador de Betfair, vio con buenos ojos que el portugués no regrese a la que fue su casa.

"Cristiano siempre tiene hambre de superar nuevos retos. Pero retos diferentes, algo que no haya hecho antes, algo que nunca otro haya hecho jamás. Eso es lo que le motiva. Retornar a un entorno seguro, un sitio que ya conoce, es algo que quizás no está dispuesto a hacer ahora", confesó Berbatov.

El búlgaro coincidió con el portugués en el Manchester United, y tiene buena idea de lo que es capaz de hacer: "Claro que sería maravilloso para el Real Madrid que Cristiano regresase, sería magnífico para la prensa, para el club e incluso un polo de atención para grandes jugadores, pero no siempre funciona lo de regresar a donde triunfaste. Yo no creo que Cristiano vaya a volver".

Otro de los temas tratados fue la lesión de Hazard. "Para mí es uno de los grandes misterios del fútbol. No soy capaz de entender cómo puedes jugar mucho en el Chelsea, marcar, dar asistencias, todo en una Liga complicada como la Premier, y de repente salir, irte al Real Madrid y estar lesionado casi todo el tiempo. Es una pesadilla", aclaró.

"También me parece un misterio que un club tan grande como el Real Madrid no sepa qué pasa. Porque seguro que tiene uno de los mejores servicios médicos del mundo. Algo no funciona ahí. La verdad es que empatizo con Hazard, lo siento por él y estoy seguro de que no lo debe estar pasando bien. Probablemente esté tratando de mantenerse optimista, pero después de tantas lesionas, hay una línea que, cuando la traspasas, ya no puedes más. Es una pesadilla para él", sentenció.