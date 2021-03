Cristiano no tendrá que salir de Turín para jugar con Portugal

La Selección de Portugal, como el resto de combinados nacionales, tendrá a finales de marzo un nuevo compromiso internacional. En este caso, los lusos jugarán el 24 de ese mes ante Azerbaiyán, el 27 con Serbia y el 30 frente a Luxemburgo.

El primero de ellos es el único que disputará como local, pero no lo hará en su propio país por medidas sanitarias. La Federación de Portugal anunció que dicho choque se celebrará en Italia, más concretamente en la ciudad de Turín.

Casualmente, la localización decidida es el lugar de la Juventus, actual equipo de Cristiano Ronaldo. El 'Bicho' no tendrá que viajar para vestirse con la elástica del combinado nacional en el primero de los tres duelos pendientes.

Sin ningún amistoso, todos corresponden a jornadas de la Clasificación para el Mundial de 2022, que se celebrará en Catar. Además de CR7, los lusos también contarán con futbolistas de la talla de Bruno Fernandes o Joao Félix para los partidos mencionados.

Cabe destacar también que este parón no ha sentado bien a Klopp, que se mostró molesto en rueda de prensa. "No tenemos que dejar a los jugadores irse y todos los clubes acordamos que no podemos dejar que se vayan y que luego hagan una cuarentena de diez días", dijo.