¿Cristiano o Messi? Marcelo sudó la gota gorda para responder

En la amplia charla de Marcelo con Fabio Cannavaro, el ahora entrenador le hizo una pregunta trampa al lateral, de las que no le hacen gracia. "Es una pregunta para j*der a los que han jugado al fútbol", le espetó antes de responder a la pregunta del millón: "¿Es mejor Messi o Cristiano Ronaldo?".

"Cada uno tiene su cosa. Como he entrenado con Cristiano y he jugado diez años con él, la motivación que te da Cristiano dentro del campo, las cosas que hace, cómo habla, cómo te lleva… es top. Pero, con el balón, Messi puede estar parado y de la nada coge un balón y construye un gol…", arguyó el jugador brasileño.

Lo que sí tiene claro es que la lucha por el Balón de Oro es una lucha exclusiva de ellos dos: "Entre los dos tenían que pelear y luego los demás. No pueden competir con los demás. La pena de los dos es que les falta el Mundial. Si uno consigue ganar el Mundial sería...".

"Contra el Real Madrid la gente juega como si fuera el último partido de su vida. Como ataco mucho la gente viene por mi zona. Ante Cristiano nunca jugué, pero Messi es Messi, sería hipócrita decir otro jugador como el más difícil de marcar. Jesús Navas en su época, cuando yo era joven, hizo que me matasen durante tres semanas", comentó.

Sí eligió a Messi cuando tuvo que reseñar quién ha sido el futbolista más difícil de marcar, aunque no fue el único que aportó. "Sabes que contra nosotros la gente juega como si fuera el último partido de su vida. Como ataco mucho, siempre la gente viene y hay más posibilidades de que me encaren. Los que más, al inicio, creo que... a ver, nunca jugué contra Cristiano. Messi yo creo que… Estamos hablando de Messi. Sería hipócrita decir aquí otro jugador. He tenido muchos jugadores. Jesús Navas en su época. Recuerdo que después de un partido contra el Sevilla me mataron durante tres semanas. Era pequeñito, pero luego…".