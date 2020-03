Cristiano, el futbolista que más dinero pierde por la crisis del coronavirus

Un informe de 'Tuttosport' revela que, de momento, se estiman unos 70 millones de pérdidas para el fútbol italiano debido a la suspensión de todos los partidos por la crisis del COVID-19. Y Cristiano deja de ganar más que nadie.

Los clubes italianos elaboran un plan para hacer pequeños recortes parciales. Los futbolistas se ven agraviados, claro. Si no hay fútbol, no hay ingresos. Si no hay ingresos y nadie hace sacrificios, los clubes quebrarán. En Francia ya han tomado medidas, como paros parciales. En Alemania, el 'Gladbach ahorrará un millón al mes por la decisión de la plantilla de renunciar a parte del sueldo.

"Los jugadores de la Serie A deberían renunciar a un porcentaje de sueldo más alto que el de sus compañeros de la Serie B y C. Y dentro de la máxima categoría, esto supondría un mayor sacrificio para los futbolistas que más ganen. Un recorte en los salarios marcado por la progresividad, como sucede con los impuestos sobre la renta", señala en su informe 'Tuttosport', del que se hace eco 'Marca'. Claro que los jugadores tendrán que acordarlo con sus entidades.

Cristiano Ronaldo gana 31 millones de la Juventus y es el mejor pagado de la Serie A. Podría dejar de ingresar unos nueve-diez millones si finalmente el fútbol no vuelve, aunque está previsto que sí lo haga. Se estiman pérdidas de entre 70 y 150 millones, aunque la suspensión definitiva llevaría a la ruina al 'Calcio', con un impacto negativo de unos 700 millones de euros.