Cristiano presumió de potencia física en plena cuarentena

Cuando Cristiano Ronaldo habla o sube una fotografía a sus redes sociales, millones de personas están atentas. En esta ocasión, congregó a sus fans para que vieran qué tal está manteniéndose su cuerpo durante la crisis del coronavirus. El luso, como muchísimos jugadores, entrena en casa.

En la fotografía que subió a su cuenta oficial de Instagram, se puede comprobar con un vistazo rápido que está tan rocoso y fibrado como de costumbre. No fueron pocos los seguidores que comentaron lo bien que se está conservando a pesar de que no puede acudir a la Ciudad Deportiva de la Juventus.

"Inspira, expira. Mantente activo", escribió el futbolista al lado de la imagen. Quiso dejar este mensaje para puntualizar que no solo él, sino que todas las personas deberían realizar cierto ejercicio físico durante la cuarentena. No salir de casa implica que muchos deportistas no puedan ir a sus sesiones habituales.

Pero también sirve el consejo para los ciudadanos que no practican ningún deporte profesional. El sedentarismo puede provocar que las personas queden fuera de forma y, luego, sea más difícil adaptarse a las rutinas diarias que se tenían antes de la crisis. En todo caso, Cristiano está cumpliendo.