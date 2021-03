"Cristiano puede jugar hasta la edad que quiera"

La Juventus de Turín se juega a todo o nada su pase a los cuartos de final de la Champions League ante un Oporto que fue capaz de derrotar por 2-1 en la ida a la 'Vecchia Signora'. Aquel duelo en Do Dragao fue muy especial para un Danilo que volvió a la que fue su casa durante algunos años antes de poner rumbo al Madrid en 2015.

"No fue fácil regresar a Do Dragao y jugar en contra. Esa sensación no me gustó mucho... pero ahora me debo a la Juve e intento dar lo mejor de mí en cada partido. Me pierdo la vuelta, pero seré un aficionado más de la Juve para seguir en este torneo tan especial. Tenemos la ambición de ganarla, al igual que todos los títulos", aseguró el brasileño en una entrevista concedida a 'Marca'.

En la misma, Danilo habló sobre su importancia en la Juventus de un Andrea Pirlo que está generando dudas en su primer curso como técnico de élite. "Yo me encuentro bien. Estamos ante el mejor Danilo de los últimos años. Antes me faltaba continuidad. Necesitaba partidos para dar lo mejor de mí y esta temporada los he encontrado. Me siento feliz por el nivel al que estoy jugando y por poder ayudar más al equipo. A Pirlo a veces le veo con ganas de tocar balón. Poco a poco va ganando experiencia, pero desde el primer día tenía una idea de juego muy clara y eso es fundamental para que la plantilla le siga", explicó sobre el italiano.

El brasileño también tuvo palabras para Cristiano Ronaldo, con el que coincidió también en el Real Madrid. "Coincidí con Cristiano Ronaldo dos años en el Madrid y ahora en la Juventus. Muchos le siguen desde la distancia y yo tengo el honor de formar parte de su historia. Verle trabajar cada día, marcar goles, su ambición por ganar... es increíble. Mientras siga con esta motivación yo no le veo límites. Puede seguir hasta cuando quiera. Físicamente es increíble. Tiene 36 años y juega todos los partidos. No descansa y no quiere descansar. Es un futbolista diferente a todos", explicó.

Danilo habló sobre los grandes entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera y destacó sobre todo a un Julen Lopetegui que le ayudó mucho en sus inicios cuando ambos estaban en las filas del Oporto. "Lopetegui tuvo un papel fundamental en el Oporto. Fue uno de los primeros entrenadores que me hizo entender el fútbol como lo pienso ahora, en plan ocupación de espacios. Todos fueron importantes y me hicieron mejor. Sí puede ser que el estilo de uno, caso de Guardiola, te guste más, pero he tenido grandísimos entrenadores. Zidane es diferente, más directo, pero ganamos cosas increíbles y teníamos una relación buenísima", argumentó.

Por último, el lateral recordó su paso por el Real Madrid y habló sobre el futuro del club blanco. "El Real Madrid significó un momento muy especial en mi vida. Allí aprendí a jugar con la más alta presión por los resultados y por rendimiento. Ahora mucha gente dice que el Madrid no está, pero luego siempre gana algo o llega a las finales. Tienen grandísimos jugadores y es un bloque muy fuerte. ¿Zidane? Puede estar el tiempo que quiera en el Real Madrid. Los resultados y todo lo que ha ganado hablan por sí solos", sentenció el brasileño.