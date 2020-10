Cristiano repite positivo en COVID-19 y peligra su presencia ante el Barça

Malas noticias para la Juventus. Según apuntan desde Portugal, en las pruebas realizadas este jueves en el equipo 'bianconero', Cristiano Ronaldo ha vuelto a dar positivo en coronavirus, como ya ocurriera el pasado 13 de octubre.

En aquellas fechas, el portugués se encontraba concentrado con la Selección de su país. Después de conocer ese resultado, CR7 se aisló y, al cabo de unos días, volvió a tierras italianas para afrontar su recuperación, aunque no sin polémica por un regreso que supuestamente pudo haber violado el protocolo anti-COVID-19 del país.

Ahora, el caso de COVID-19 se repite tras las pruebas realizadas este miércoles y ello conllevará que Cristiano Ronaldo podría perderse el enfrentamiento ante el Barcelona de Leo Messi el próximo miércoles, 28 de octubre (21.00 horas).

El protocolo de la UEFA reza que el club debe enviar los registros clínicos del jugador una semana antes del duelo de Champions para poder disputar ese partido, informó 'Tuttosport'. Sí podría jugar en la Serie A este fin de semana si ya no es positivo en los PCR que se realizarán un día previo al choque ante el Verona (domingo, 20.45 horas).

Por tanto, aún sin confirmación oficial por parte de Cristiano Ronaldo o de la Juventus, todo apunta a que no se podrá ver el reencuentro sobre el césped de los dos astros del fútbol mundial: CR7 y Leo Messi, que lucharán con sus equipos por el liderato del Grupo G de la Champions.

No obstante, tal y como recoge 'Tuttosport', existe una posibilidad de que la UEFA acceda a realizar una prueba 24 horas antes del encuentro, en las pruebas que se le hacen a todos los jugadores, algo que pretende la Juventus basándose en que Cristiano no tiene síntomas y, según esta misma información, no es contagioso.

Era una de las últimas bazas para Cristiano en su objetivo por jugar ante el Barcelona, pero no ha sido superada. Habrá que esperar para ver el duelo Cristiano-Messi, que no se da en Champions desde las semifinales de la temporada 2011-12, cuando el luso militaba en el Real Madrid.