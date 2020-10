Cristiano respondió al Gobierno italiano: "Todo lo que dice es mentira"

Cristiano Ronaldo aprovechó su cuarentena tras dar positivo en coronavirus para hacer una ronda de preguntas y respuestas en su perfil oficial de Instagram y respondió a las críticas del Gobierno italiano. El ministro de Deportes le acusó de saltarse el protocolo tras el resultado de su test.

"Todo lo que dice ese señor es mentira, he cumplido todos los protocolos", contestó el portugués. El futbolista decidió viajar a Italia para pasar allí el aislamiento y así tener más opciones de estar en el partido de Champions League contra el Barcelona. Podría reavivar su rivalidad con Messi.

"Os lo merecéis, me sentí en la obligación de hacer esto para deciros que estoy bien. Estoy en el balcón, quería salir un poco del cuarto y tomar un poco el sol, vitamina D. Tengo 40 años (bromeaba) y quiero decir que no incumplí ningún protocolo", continuó.

"Hice todo bien, yo y mi equipo. Todo fue con permisos y quiero decir que hay un hombre de aquí en Italia (el ministro de Deportes) diciendo que yo no cumplí... lo hice y lo haré siempre", zanjó CR7 cuando volvió a referirse a las acusaciones del Gobierno.

"Aproveché el solecito para no pasar el día en la habitación. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Esto es gratis, vitamina D. Estoy bien, es posible que otros no tengan ese privilegio", dijo además. Se refería a que, por mucho que él ahora esté pasándolo mal, no tiene motivos para quejarse demasiado.

"Doy las gracias y espero que pronto esté entrenando, jugando y disfrutando de la vida nuevamente. No tengo síntomas. Mi familia está en otro piso, no he tenido contacto con ellos y por ahora el descanso es lo más importante."omo sabéis, soy una persona que se cuida mucho y si no tuviera un buen sistema inmunológico quizás hubiera tenido más síntomas. Hay cosas peores que tener este virus", manifestó además.

"La vitamina D nos ayuda mucho pero también es importante tener niveles altos de vitamina C y Omega 3 . Es importante comer bien, hacer deporte y salir a caminar. Diez mil pasos al día son buenos. Dormir también es importante pero hay que hacerlo sin luces encendidas y con los teléfonos apagados", puntualizó.

En su vídeo, se mostró bastante en forma en casa. Cuando sus aficionados se lo pidieron, enseñó dónde estaba e incluso los paisajes de los que estaba disfrutando. Ya subió una fotografía en la que presumió de buen ambiente a pesar de estar a la espera de superar el COVID-19.

Solo queda esperar a dos acontecimientos. El primero, que se recupere del coronavirus y se confirme o no que pueda estar en el duelo de la máxima competición continental para el que quiere estar disponible. El segundo, que el Gobierno italiano reaccione o no a sus nuevas palabras.

El ministro volvió a responder

En su última comparecencia pública, el minstro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora, respondió a la contestación de Cristiano: "No tengo intención de proseguir hasta el infinito con este tema. Confirmo lo que dije en relación al abandono del hotel de algunos jugadores de la Juventus basándome, entre otras cosas, en las comunicaciones del club a las autoridades sanitarias de Turín. No hablaré más del tema y renuevo mis deseos de una inmediata recuperación para todos los positivos".