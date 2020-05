"Cristiano Ronaldo era frustrante y pasó a ser el mejor del mundo en meses"

Cristiano Ronaldo dejó el Manchester United para recalar en el Real Madrid convertido en uno de los mejores jugadores del planeta, pero no todo le fue sobre ruedas en Old Trafford.

Gary Neville recordó que tuvo que experimentar un cambio para pasar de ser aquel jugador que se perdía en regates al que asustó a todos con su fútbol.

El ex de los 'red devils' situó en 2006 el gran cambio de CR7. "Al principio, en los dos primeros años, era frustrante verle jugar. Muchos en el vestuario lo pensábamos", reconoció Neville.

"Y, de repente, su fútbol empezó a aparecer. En la temporada 2006-07 fue increíble. Tenía más hambre que nadie, había fuego en su fútbol", explicó el ex defensa del United.

"Miras esa temporada y todos los aspectos negativos de su fútbol desaparecieron. Su defensa, su regate, sus toques de más... todo se esfumó. Una vez un jugador empieza a marcar 30-35 goles o a dar 15-20 asistencias, lo das todo para él. Y fue lo que sucedió esa temporada. Cristiano Ronaldo nos ganó partido tras partido con su juego", matizó Neville.

El ahora analista y también ex entrenador aseguró que nunca había visto algo igual: "He estado viendo al Manchester United desde 1979 y no he visto nada como lo que vi en aquellos dos años en Old Trafford. Pocas veces puedes decir que tienes el mejor jugador del mundo en el equipo sin ninguna discusión, pero aquella fue una de esas veces".