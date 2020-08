Cristiano Ronaldo y Messi, iguales hasta para decir adiós

Cristiano Ronaldo y Leo Messi han sido los dos mejores futbolistas del mundo en el siglo XXI. Muchos piensan también que no tienen comparación en la historia, pero ahí entran muchos otros factores en la ecuación que ahora no nos ocupan.

Ateniéndonos a lo ocurrido desde la llegada del año 2001, el juego de CR7 y Messi no ha tenido comparación. Dos jugadores diametralmente opuestos en sus características y caracteres, pero, a la larga, mucho más parecidos de lo que piensan por su propia condición de genios.

A la hora de decidir dejar Real Madrid y Barcelona, ambos han utilizado unas formas un tanto censurables. Mucha gente habla del adiós de Cristiano Ronaldo como una salida ejemplar y, desde un punto de vista deportivo, lo fue. CR7 se fue a la Juventus con una nueva Champions League bajo el brazo.

Pero el luso no estuvo a la altura a la hora de solicitar marcharse. El actual jugador de la 'Vecchia Signora' se despidió de los 'merengues' y pidió veladamente su salida justo al acabar una final de la Champions League en la que, precisamente, no estuvo a la altura.

Casi nada más escuchar el pitido final del partido, sin tiempo para digerir la tercera Champions seguida, el portugués se convirtió en noticia y dejó a un lado el enorme éxito 'merengue'.

Como ahora con Messi, daba la sensación de que podía echarse atrás. Las palabras en caliente, sin embargo, tuvieron continuidad en los días posteriores y el Real Madrid negoció su marcha amistosa a la Juventus en cuestión de semanas.

Es una incógnita lo que va a pasar con el argentino, aunque lo cierto es que la forma en que le ha comunicado al Barça que quiere irse no es la mejor. Ni con el club ni con la afición. Además, con el agravante de que es un hombre de la casa, 'culé' desde que era niño.

Un burofax es casi una amenaza para un club que no tiene culpa de la disputa que Leo lleva meses teniendo con la directiva. La afición, que lleva casi dos décadas idolatrándole, no se merecía un final así... y hay que recordar que el propio Leo firmó hace no mucho su última renovación con el Barça. Si tan mal estaban las cosas... ¿por qué lo hizo?

De cualquier forma, teniendo en cuenta el ejemplo de Cristiano Ronaldo en la Juventus, una cosa está clara: el fútbol de Leo no se acabará con su salida del Barcelona. Aún queda Messi para rato y, quién sabe, quizás le enfrente de nuevo a su némesis, esa a la que se parece tanto sin terminar de parecerse.