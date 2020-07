Cristiano se acordó de las víctimas: "Vuestro coraje fue la fuerza que necesitábamos"

La Juventus vive un momento dulce. La 'Vecchia Signora' certificó este domingo su novena Serie A consecutiva y Cristiano se entorchó otro título más en su carrera.

El portugués, que sigue agrandando su leyenda, fue el encargado de abrir el partido ante la Sampdoria y eso que después se quedó a las puertas del doblete tras fallar un penalti.

Después de la fiesta vivida en el vestuario tras el encuentro, CR7 publicó una imagen en su Instagram con una emotiva dedicatoria a las víctimas del coronavirus.

"¡Ya está hecho! Campeones de Italia. Estoy muy feliz por el segundo campeonato consecutivo y por continuar construyendo la historia de este gran y espléndido club", empezó diciendo el luso en la carta.

A continuación, el 'Bicho' centró su discurso en las víctimas: "Este título está dedicado a todos los fans de la Juve, en particular a aquellos que han sufrido y están sufriendo por una pandemia que nos sorprendió a todos y que ha revuelto el mundo. ¡No fue fácil! Su coraje, su actitud y su determinación fueron la fuerza que necesitábamos para afrontar este apretado final del campeonato y luchar por este título que pertenece a toda Italia. ¡Un fuerte abrazo para todos ustedes!".

Italia aplaudió este detalle de 'crack' de Cristiano, que volvió a demostrar que es una persona humana y no de otro planeta.

Cristiano Ronaldo on Instagram: "It's done! Champions of Italy I am delighted for the second consecutive scudetto and for continuing to build the history of this great and splendid club..."pic.twitter.com/LV8bVfc79E