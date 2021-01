"Cristiano, Sergio Ramos y Kaká estaban en otro planeta"

En su charla con 'The Athletic', el todavía jugador de la Juventus Sami Khedira explicó cómo pasó de ser centrocampista en el Stuttgart a convertirse en uno de los fijos en el Real Madrid de José Mourinho durante varios años. Un proceso corto... pero imperdible.

"Mourinho me escribió y me dijo que me había visto jugar en un gran torneo, que me llevaba viendo un tiempo y que si me veía jugando para él. ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿Mourinho, el mejor del mundo, está interesado en mí, centrocampista del Stuttgart? Sabía que era bueno, pero me sonrojó y estaba muy nervioso. Volé a Madrid para reunirme con él", recordó.

"No hablamos de táctica, solo de ganar. Me dijo que era su hombre. Después de un par de minutos, nos abrazamos y terminó la reunión. Es el mensaje más importante que te puede mandar un entrenador. Tiene una manera de convencer a la gente... tiene algo en sus ojos. Es muy directo, exige mucho. Trabajar con él no es irse de picnic porque no hace nada a medias. Si no rindes, te dará una colleja. Pero necesitas entender que es porque te valora como jugador. Eso sí, si te deja de hablar, preocúpate. Ahí debes tener cuidado", deslizó.

Esa etapa en el Madrid marcó su carrera. Allí conoció a grandes estrellas, de las que quedó gratamente sorprendido por su sacrificio. Algo que también subrayó el centrocampista alemán.

"Cristiano, Ramos y Kaká jugaban más que nadie y luego entrenaban más que nadie. Pensé que sabía qué era ser profesional, pero ellos estaban en otro planeta. La dedicación era total. Ahí me di cuenta que tenía más de diez horas más en las que podía trabajar en mí mismo, además de lo que hacía en el entrenamiento", explicó Khedira.

Algo que entendió al conversar con sus compañeros: "A Cristiano le pregunté sobre buenos restaurantes en Madrid y me dijo que la mayoría de veces comía en casa y, después, hacía trabajo extra. No es casualidad que lleve en la cima desde hace 18 años. Para él, el fútbol es su vida y no su trabajo".