"Cristiano siempre ha dejado la puerta abierta para volver al Madrid"

¿Y si Cristiano Ronaldo vuelve al Madrid? La posibilidad saltó a la palestra hace no mucho y, luego, fue desmentida. Pero sigue siendo una posibilidad para José Fontes. Es compatriota del astro de la Juventus y le conoce de cerca. Contempló su vuelta en 'talkSPORT'.

"Dejó a muchos, muchos amigos allí y siempre ha dejado la puerta abierta. Sé que ama al Real Madrid, eso es seguro. Está claro que es uno de los clubes más grandes del mundo, sino el que más", afirmó el defensa, que, actualmente, milita en el Lille.

"No me sorprendería que volviera al Madrid", sentenció tras su análisis. El astro, a sus 35 años, sigue a un gran nivel en la Serie A. Está erigiéndose en uno de los mejores del campeonato y no deja de ponerse en boca de todos con cada actuación.

Pero ¿qué supondría para el Real Madrid su vuelta? En lo deportivo, un delantero voraz que no necesitaría de tiempo de adaptación y que garantizaría, a priori, goles. En lo económico, si la directiva 'merengue' juega bien sus cartas, podría haber un beneficio brutal.

Salió de la capital rumbo a Italia por 117 millones de euros. Actualmente, su valor de mercado es de 51. En caso de que los blancos pudieran llegar a un acuerdo por una cifra similar, el Madrid tendría a Cristiano de regreso y más de 50 'kilos' en el bolsillo.

Uno de los dos aspectos necesarios para conseguirlo parece logrado. Tal y como contó José Fonte, el jugador no lo vería mal. Lo que queda es que la 'Vecchia Signora' esté dispuesta a venderle. Por ahora, tiene contrato hasta 2022.