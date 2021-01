"Cristiano tenía que haber seguido en el Madrid"

Hugo Sánchez es uno de los grandes goleadores que ha tenido el Madrid en su historia. El mexicano rompía las redes durante su etapa en el conjunto blanco y hacía números más que escandalosos.

Pero llegó un chico llamado Cristiano que acabó superándole con creces. El portugués se hinchó a meter dianas en el equipo 'merengue' y el de Ciudad de México aseguró en 'AS' que fue un error dejarlo salir.

"Cristiano era un devorador, un 'killer'. ¡Vaya error dejarle escapar! Me hubiera gustado que se hubiera quedado más tiempo en el Madrid y el club hubiera conseguido más títulos con sus goles", empezó diciendo el ex jugador.

El luso se fue a la Juventus y dejó un gran vacío en la delantera, algo que se echó en falta en la Supercopa ante el Athletic: "Al Madrid no le vale un '9' cualquiera. Se está viendo. Desde que se fue Cristiano, Benzema está intentando cubrir ese papel. Antes era un '9' y medio o un '10' y Cristiano era un '9' disfrazado de '7'. Lo más difícil de conseguir en el fútbol históricamente es un goleador. Es lo más caro. Ahora mismo no es como antes. Tenemos escasez de grandes goleadores".

Y al ser preguntado sobre Karim, esto es lo que dijo: "Es un falso '9'. Es de esos delanteros que les gusta participar del juego y no tener tanta responsabilidad de gol. Era su caso con Cris, pero ahora si debe tener esa responsabilidad de gol porque no está el otro y creo que la está asumiendo y lo está haciendo bien. Es verdad que por su juego no es que exija, pero está pidiendo a gritos un delantero que sustituya a Cristiano".

Por último, Hugo Sánchez dijo que iría a por Mbappé. "Es un jugador que me agrada. Primero porque quiere estar en el Real Madrid y segundo, por sus cualidades. Benzema y Mbappé juntos pueden ser…. Uffff", concluyó.