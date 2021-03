"¿Cristiano y Messi? Nos hace felices que el PSG esté en todos los frentes"

El PSG está atento a Leo Messi. Ya no es ningún secreto que el argentino se encuentra entre los deseos de los franceses, pero sigue llamando la atención que lo admitan abiertamente desde París. Y más aún que se sume a ello Cristiano Ronaldo.

Leonardo, director deportivo del club, fue cuestionado sobre los dos 'crack's y la posibilidad de que recalen en el Parque de los Príncipes en una entrevista concedida a 'RMC Sport'.

Sobre el argentino, reiteró que existe interés por parte del club, aunque admitió que hay otros frentes más urgentes para la entidad: "Estamos atentos, pero no hay nada. Ahora estamos concentrados en nuestros partidos, es marzo, es un momento decisivo para los resultados de la temporada".

"No tenemos nada de nada en relación al futuro, salvo la idea de renovar a los jugadores que ya tenemos. No hay nada planeado fuera de eso, nada de contratar nuevos futbolistas. También estamos obligados a medir cuáles serán los resultados económicos de esta temporada. Estamos atentos, pero no hay nada", agregó.

Además, se refirió a los rumores que relacionan al PSG con Cristiano Ronaldo. Negó que haya negociaciones, pero no que esté en los planes: "Lo que nos hace felices es que el PSG está casi siempre en todos los frentes. Está bien. La ventana de fichajes es muy fluida, hay movimiento. Somos un club muy deseado, en general"

"Todos los grandes jugadores están vinculados al PSG. Esto es algo que hay que valorar. Siempre estamos en condiciones de hablar con los grandes jugadores que quieran venir. Pero no tenemos negociaciones en curso sobre ningún nuevo jugador", agregó Leonardo.