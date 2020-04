"Cristiano y Neymar son mi referencia"

Rodrygo llegó al Real Madrid dispuesto a demostrar su potencial. Zidane le ha demostrado su confianza y el brasileño se ha ganado a muchos con sus actuaciones.

El futbolista fue elegido mejor jugador joven en los premios 'NxGn 2020' de 'Goal'. Rodrygo superó a Reinier, Kubo o Ansu Fati, entre otros.

'DAZN' entrevistó a Rodrygo, que cree que ese premio obtenido le dará aún más fuerza si cabe."Creo que este premio me a motivar y mucho. Me da mucha confianza. Espero que sucedan cosas buenas, que siga jugando muy bien", señaló.

Rodrygo reveló cuáles son los jugadores en los que se fija. "Mi fuente de inspiración son Cristiano y Neymar, ellos son mi referencia", explicó.

El brasileño reconoció que, desde que era niño, siempre quiso jugar en el Bernabéu: "El Real Madrid es un sueño para mí, quien me conoce lo sabe. Siempre soñaba con jugar aquí, seguía los partidos".

De hecho, contó que, antes de poner rumbo a la capital de España fue a visitar a alguien especial. "Antes de firmar por el Madrid, recibí la bendición de Pelé", relató.

Por último, contó cómo es su relación con Zinedine Zidane. "Tengo muy buena relación con él, me recibió muy bien. Él sabía el momento perfecto para meterme en el campo y cómo prepararme para ello. Si estoy en buena forma, es por él. Me ayuda, me aconseja, me dice dónde y cómo mejorar. Este tiempo con Zidane está siendo muy bueno", concluyó.