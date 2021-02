Cristiano y Pepe pudieron jugar juntos en 2003, pero 900.000 euros lo evitaron

Corría el año 2003 cuando un joven futbolista llamado Cristiano Ronaldo militaba en el Sporting CP como una de las mayores promesas del fútbol portugués. En el Marítimo, otro talentoso jugador, pero de un perfil defensivo, Pepe, brillaba con intensidad en el centro de la zaga.

Y sus caminos estuvieron muy cerca de cruzarse. No lo hicieron por 900.000 euros. Carlos Freitas, que era directivo del club de CR7 en aquel momento, contó en 'Goal' la anécdota. Cerró el fichaje de Danny, que actualmente está retirado, y él mismo recomendó sumar a sus filas al zaguero.

"Llegó Danny y dijo: 'Agradezco la confianza, la oportunidad, pero el que es realmente bueno es Pepe'. Después de eso, se inició un contacto con el presidente del Marítimo, Carlos Pereira, y acordaron que Pepe viniera a un período de prueba", comenzó explicando el ex responsable, ahora en el Vitória de Guimarares.

"Después de la fase de pruebas, nuestra evaluación de Pepe fue positiva. Para quedarse con él de forma permanente, también era necesario pagar 900.000 euros, pero el Sporting no tenía más dinero. Fue una época en la que trajimos a muchos jugadores a préstamo. Queríamos, por ejemplo, haber comprado a Nilmar y Daniel Carvalho, que estaban jugando muy bien en Internacional, pero no había forma", zanjó.

Aunque Pepe no pudiera ser compañero de Cristiano, las pocas semanas que pasó con él a prueba fueron suficiente para sentar las bases de su amistad. "Pepe nos impresionó enseguida. Era un chico muy trabajador, educado y respetuoso. No pudimos entender que no se quedara con nosotros", contó a la misma fuente Rui Jorge, lateral izquierdo en el Sporting CP entonces, técnico de Portugal Sub 21 actualmente.