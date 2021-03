Cristina Auñón, sancionada con cinco partidos por actitud violenta contra la árbitra

Cristina Auñón no podrá ayudar a su equipo en el importante partido ante el Barcelona Femenino. Y es que la capitana del Rayo Vallecano ha sido sancionada con cinco partidos de suspensión.

El motivo no es otro que el que se recoge en el acta de Díaz García, colegiada del encuentro ante el Deportivo Abanca en el que la española, según la propia árbitra, tuvo una actitud muy violenta.

"Una vez finalizado el partido y cuando aún me encontraba en el terreno de juego, la jugadora Nº14, Dña Cristina Isabel Sanchez Auñón, se dirigió a mí para hacer observaciones sobre mis decisiones durante el partido. Cuando le indico que cese en su actitud, se acercó a mí, con sus manos en forma de puño, teniendo que ser sujetada por una de sus compañeras, alejándola de mí. Hago constar que no mostré la tarjeta roja en el terreno de juego debido a que temí por mi integridad física, comunicándolo posteriormente en los vestuarios a ambos delegados de equipo", reza el acta de Díaz García.

Por ello, la Jueza de la Competición de la RFEF ha decidido sancionarla, una decisión que no ha sentado nada bien al club, desde donde niegan que la futbolista intentase agredir a la árbitra.

Además, el Rayo ha anunciado que alegará esta sanción presentando un documento de vídeo que demuestre lo contrario. Por su parte, la propia Auñón ha publicado un comunicado en sus redes sociales sobre el tema.

"En ninguno de esos encuentros he sido expulsada o he faltado al respeto a rivales o colegiados y, por supuesto, jamás he mostrado una actitud violenta", puede leerse en una parte del comunicado publicado por la capitana rayista.