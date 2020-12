Cristo González presumió de "facilidad para anotar" en su presentación

Cristo González fue presentado este jueves como nuevo jugador del Mirandés. El delantero llega cedido por el Udinese y de momento se incorporará a los entrenamientos, pero no podrá debutar hasta enero.

No jugar, pero sí trabajar, le permitirá al menos integrarse al grupo. "La idea fue llegar antes para acoplarme rápido. Me veo bien con los compañeros y bastante integrado. Es una familia que tiene hambre y ganas de demostrar", expresó él mismo.

"Desde el primer partido tengo que intentar aportar asistencias y goles. No me puede dar presión. Soy un delantero que siempre ha tenido facilidad para anotar. No soy el típico jugador de quedarse en el mismo sitio. Me asocio con la gente de segunda línea", explicó sobre sus expectativas.

Además, habló de cómo ve al Mirandés: "Al equipo quizá le está faltando materializar más las ocasiones, pero en cuanto a posesión es el mejor de la categoría. Debemos ir partido a partido, pero si acompañan los resultados queremos llegar lo más lejos posible y porqué no, ascender".

Por su parte, el director deportivo Chema Aragón hablaba así de su llegada: "Más que un fichaje, ahora tenemos dos con la recuperación de Mario Barco. La competencia arriba es muy buena. Mario y Cristo son más que compatibles en el campo. El primero nos aportará en partidos con muchos centros y el segundo será capaz de romper e ir a buscar el balón en corto. Quizá nos ha faltado más instinto y en esa faceta va a contribuir".