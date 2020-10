"Criticar a Zidane es una forma de crear tensiones innecesarias"

El que fuera un delantero histórico del Manchester United y actual embajador de Betfair, Dimitar Berbatov, no entiende las críticas contra Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid. Cree que "es simplemente ridículo" dudar de él.

"¿Cómo se puede decir que un entrenador como Zidane está bajo presión? ¿Porque ha perdido dos partidos? ¿Nunca había perdido antes o qué?", se cuestionó Berbatov.

En unas declaraciones a Betfair, el búlgaro cree que "lo que se le critica ahora es una forma de crear tensiones innecesarias". Además, señaló que el francés tiene crédito de sobra porque "los madridistas le adoran, pero no sólo por lo que representó como jugador, sino también como entrenador".

Por otro lado, se deshizo en elogios hacia Leo Messi: "En estos últimos partidos he empezado a notar un retorno al Messi de siempre. Su capacidad de pasar, su creatividad, sus opciones de hacer peligro. Me encanta lo bien que se entiende con Ansu Fati y con Coutinho también. Eso es magnífico, aunque recordemos: Messi es Messi... pero juega con otros diez tíos a su lado. El Barcelona no es sólo Messi".