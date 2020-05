Críticas a Christian Eriksen en el Inter: "Es un jugador perezoso"

Christian Eriksen no olvidará el año 2020. Abandonó el Tottenham, donde se hizo grande, y recaló en el Inter de Milán justo antes de que la pandemia del coronavirus cortara su progresión.

Antes de la misma, al mediapunta no le había dado tiempo a adaptarse al club 'nerazzurro' y por la propia crisis sanitaria se vio obligado a vivir en la ciudad deportiva del equipo lombardo.

Ahora, dos históricos del fútbol italiano han atacado al jugador danés. Giuseppe Bergomi, leyenda del Inter, fue bastante duro con él.

"A veces, los jugadores no son bien analizados. Eriksen no es un futbolista que dé ventaja al juego del equipo", arrancó el ex defensa interista. "Es un centrocampista que juega bien detrás de dos delanteros, pero hay que cambiar algo para explotar su juego", continuó Bergomi.

"No es un jugador que encara, ¿Futuro como director de juego en el Inter? No, es un centrocampista que no lucha por eso, sino que tiene otras virtudes", concluyó el ex internacional italiano.

En similares términos se refirió a él Paolo di Canio: "Es un jugador perezoso. Le gusta correr con balón, pero solo vuelve cuando el técnico se lo ordena. Así que creo que Conte solo lo usará cuando sea estrictamente necesario".

"Puede regatear, chutar e imaginar pases como ningún otro en el Inter, pero recomiendo que solo lo usen en las segundas partes", explicó el ex de la Lazio en 'Sky Sport'.