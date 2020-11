Un empate de orgullo en el Argüelles

Volver a sumar en Liga fue la mejor noticia en un intenso duelo con un grande de la máxima categoría. El BeSoccer CD UMA Antequera desplegó todo su arsenal ofensivo y defensivo para poner contra las cuerdas a ElPozo Murcia Costa Cálida durante los 40 minutos.

No dejó de luchar y atacó y defendió como un equipo solidario, compacto y con la convicción de ser la cita para dejar atrás una dinámica negativa de resultados. Se quedó cerca de la victoria, aunque se pudo quedar con un valioso empate que le debe ayudar a ir recogiendo más resultados positivos en las próximas fechas.

El conjunto murciano supo reaccionar a las embestidas en forma de goles de su oponente e incluso dispuso de su momento en el partido para cambiar el desenlace final. Javi Amorós abrió el marcador al final del primer tiempo y Cobarro marcó en el inicio del segundo. Leo Santana firmó los otros dos tantos (2-2).

Una cita importante en la Ciudad de los Dólmenes. Otro de los grandes de la competición visitó una cancha engalanada para la ocasión. ElPozo Murcia, en una dinámica ascendente de resultados y cuarto en la clasificación, buscó torpedear el intento local de progresar y resarcirse del marcador adverso de la última jornada en Ferrol.

El encuentro tuvo una alta intensidad y mucho ritmo desde los compases iniciales. En ningún momento, los anfitriones le perdieron la cara al duelo, se mostraron concentrados y solidarios en la labor defensiva. Conejo tuvo que intervenir en un zurdazo de Miguelín y en otro de Marcel.

En el otro lado de la cancha, Álex Fuentes empezó a hacer de las suyas con jugadas individuales de mucha calidad y desborde. En una de las genialidades del 11, dejó sentado a un defensor y su disparo a portería se topó con otro rival.

Espindola, al igual que Conejo, sacó varias manos en tiros de Raúl Canto y de Miguel Conde dentro del área. La emoción del partido fue en aumento y fue aún mayor a dos minutos del descanso.

Una cabalgada veloz por banda de Ramón Vargas acabó en un envío al segundo palo donde se lanzó Javi Amorós para mandar el balón al fondo de la red (1-0). Un tanto que recompensó el esfuerzo local por tomar ventaja en el marcador.

No pudo aguantar demasiado la alegría de verse por delante, ya que Leo Santana colocó antes del descanso el 1-1. El ala-cierre brasileño combinó con Ismael para batir a Conejo por medio de un potente disparo al ángulo superior de la portería.

A la vuelta de los vestuarios, el choque no perdió los buenos ingredientes utilizados en la primera mitad, todo lo contrario, Cobarro quiso darle más aliciente con el segundo tanto de la escuadra antequerana. El jugador murciano superó por raso a Espindola aprovechando un pase medido de Raúl Canto desde la banda (2-1).

La estrategia se trabaja mucho con Tete, que ayuda y completa a Moli en esta faceta del juego, y sirvió para tomar de nuevo ventaja en el luminoso.

Los murcianos intentaron reaccionar por medio de una ofensiva de Paradynski. Nando y Alvarito tuvieron oportunidad de hacer daño en la meta rival, al igual que Darío Gil que se estrelló con un inspirado Conejo bajo palos. El guardameta de Coín cuajó una brillante actuación y sus paradas fueron claves.

La conexión Ismael-Leo Santana le dio la posibilidad de empatar por segunda vez a ElPozo. Fran Serrejón estuvo en el banquillo supliendo a Diego Giustozzi que fue baja por gastroenteritis. La apuesta por Ismael en este envite funcionó y el pívot cordobés incomodó a la defensa local.

En el minuto 31, el 24 del conjunto rojillo recibió de espaldas y habilitó a Leo Santana que se incorporó desde atrás. El brasileño no perdonó y marcó por segunda diana (2-2). Fuerzas equilibradas entre ambas escuadras para la recta final de la contienda. Los visitantes fueron los que arriesgaron con el ataque de cinco. Miguelín mandó un potente zurdazo a la escuadra y Darío un tiro al larguero.

Tuvo ahí la victoria, pero la defensa verde se fajó en los últimos instantes para no dejar escapar un trabajado punto. Álex Fuentes tuvo incluso un lanzamiento a portería vacía. No llegó a impactar bien el remate y Cholo Salas corrió hacia su meta para recuperar el esférico y no dejar al 11 marcar el gol del triunfo.

La próxima semana, El BeSoccer CD UMA Antequera recibirá en el Argüelles al Real Betis FS en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, posiblemente el miércoles 25 de noviembre en horario por confirmar, y visitará, en el fin de semana, al Jaén Paraíso Interior FS en la décimo segunda jornada de Liga.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Javi Amorós, Alvarito, Óscar y Cobarro. También jugaron: Alberto Morillo Contreras “Yiyo” (P), Nando, Miguel ©, David Velasco, Álex Fuentes, Ramón Vargas, Raúl Canto y Joaki.

ElPozo Murcia Costa Cálida: Espindola (P), Alberto García, Leo Santana, Miguelín © y Fernando. También jugaron: Juanjo (P), Felipe Valeiro, Marcel, Darío Gil, Ismael, Matteus, Cholo Salas y Paradynski.

Goles: 1-0 Javi Amorós (18’), 1-1 Leo Santana (19’), 2-1 Cobarro (21’) y 2-2 Leo Santana (31’).

Árbitros: Jorge Moreno Durán y Javier Moreno Reina. Amonestaron a Raúl Canto y Cobarro por los locales y a Fran Serrejón –entrenador– por los visitantes.

Pabellón Fernando Argüelles