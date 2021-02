¿Cuáles son los equipos que parten como favoritos en la Copa América 2021?

Los eventos deportivos de 2021 están próximos a celebrarse y ya tenemos fecha para la Copa América 2021. El año pasado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó que se celebrará durante los meses de junio y julio de 2021 y que el torneo empezará previsiblemente en Buenos Aires, culminando en la ciudad de Barranquilla. Por ello, debido a que está próximo a celebrarse, las apuestas de la Copa América ya han comenzado y es importante conocer cuáles son los favoritos. Afición, adrenalina y ganas formarán parte de una competición que promete hacer historia en el mundo del fútbol. En este artículo explicaremos cuáles son y ahondaremos en ciertos detalles que conocemos de la Copa América.

Argentina, Brasil o Uruguay son algunos de los equipos favoritos del evento

La Copa América 2021 pasará a la historia como la XLVII edición de esta competición, que recordamos que es la más importante entre las selecciones nacionales existentes en América del Sur. Cracks de todo el mundo se darán cita en una serie de partidos que serán frenéticos y no dejarán indiferente a nadie.

A pesar de que aún faltan varios meses para que se celebre, sí que hay indicios de cuáles son los favoritos. Todo ello se debe al histórico de los equipos, a su plantilla y al estado físico de sus jugadores. Argentina, Brasil y Uruguay parten como claros favoritos en la competición. La figura de Messi es clave para que los aficionados se decanten por el club, ya que nos seguirá acostumbrando a su buen fútbol y su magnífica técnica. Por su parte, Brasil fue el club vencedor de la pasada edición y es un motivo clave para que los aficionados sospechen que puede proclamarse de nuevo vencedor. La Selección carioca y su 'joga bonito' seguro que apuntarán más de un tanto en el marcador y conseguirán salir airosos de ciertos partidos.

Sin embargo, Colombia y Chile también pisarán fuerte el campo de fútbol. Recordamos que fueron campeones en 2015 y 2016 respectivamente y que gracias a ello, consiguieron ganarse un lugar muy destacado en las competiciones. En el caso de Colombia, cuenta con maestros del balón como Radamel Falcao o Cristian Zapata que no pondrán nada fácil el partido a sus rivales.

Por otro lado, las casas de apuestas también observan de cerca a Perú, que demostró su maestría en Rusia 2018 y por el hecho de convertirse en subcampeones en la competición de la Copa América del año 2019. Respecto al club que no despierta especial interés en las casas de apuestas, claramente es Venezuela. Los aficionados a la Copa América saben de sobra que el equipo no es fuerte en el terreno de juego ni tampoco parte como uno de los favoritos para alzarse con la victoria. A pesar de que la esperanza nunca se pierde, la rivalidad en el resto de clubes es evidente y no se lo pondrán nada fácil.

Ahora es el momento de analizar los clubes y decidir quién será vencedor en la Copa América. Las casas de apuestas ya empiezan a echar humo, puesto que los aficionados tienen muchas ganas de ver una gran destreza por parte de los jugadores.