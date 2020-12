En los primeros compases de la primera mitad, el encuentro entre el PSG y el Istanbul Basaksehir se paró, con los jugadores yéndose a los vestuarios, por un posible insulto racista del cuarto árbitro al segundo entrenador del conjunto visitante, Pierre Webó.

Cuando los futbolistas escucharon sus palabras acusaron al rumano Coltescu de haberse dirigido al técnico como "el chico negro", lo que provocó en enfado del preparador y de Demba Ba. A partir de ahí, todos se plantaron contra el comentario y pidieron explicaciones hasta el punto en el que el partido tuvo que aplazarse.

Será este miércoles cuando vuelva a rodar el balón y con otros árbitros. Horas más tarde, el diario 'ProSport' ha compartido unas declaraciones, de las que se ha hecho eco el 'AS', de los allegados de Sebastian Coltescu, que llamó a sus familiares después de lo ocurrido.

"Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista. Al menos, eso espero", dijo el cuarto árbitro, según han comentado en su entorno.

El árbitro principal fue Ovidiu Hategan, que sí dedicó algunas palabras en el medio 'Europe1.fr', aunque no quiso hacer ninguna declaración y aseguró que primero debían hablar con la UEFA.

"No podemos hacer ninguna declaración porque tenemos que hablar con la UEFA. Normalmente te respondería, pero esta noche no puedo. Estamos desolados, pero respeten nuestro silencio y entiendan la situación", espetó.

Será este miércoles cuando el PSG y el Istanbul Basaksehir, que se unieron contra el racismo, vuelvan a disputar el partido que tuvieron que parar ellos mismos.