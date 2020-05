La carrera de Chicharito Hernández ha estado llena de altos y bajos. Ahora, el mexicano trata de recuperar su mejor nivel en las filas de Los Angeles Galaxy mientras recibe críticas y, a su vez, es defendido por una leyenda como Jared Borgetti.

"Cualquiera quisiera la historia de Chicharito. Aunque a lo mejor no haya tenido mucha continuidad en uno u otro equipo, lo hizo bien. Nadie le ha regalado nada, pese a que a lo mejor a estas alturas de su carrera podríamos pensar que tendría que haber segudo en Europa", dijo a 'Goal' Borgetti.

El que fuera máximo goleador de la Selección Mexicana salió al paso a favor de Chicharito. "Tienes que pensar en tu futuro como persona, no como jugador ya", añadió.

"Hacia donde yo puedo ir, qué tanto me ofrecen, si me conviene o no. Está opción puede ser menos competitiva, pero para los cinco años por jugar que queda", excplió Borgetti.