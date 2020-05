Cuando Buyo rechazó al Barça: "Venables me llamaba todas las semanas"

El ex portero internacional Paco Buyo, que se despidió del Sevilla un 14 de mayo de 1986 tras seis campañas en las que se consagró como uno de los mejores guardametas de España, ha revelado que aquel verano en el que terminó yéndose al Real Madrid estuvo a punto de fichar por el Barcelona.

En una entrevista con 'EFE', Buyo ha asegurado que pudo "triunfar en el Madrid gracias a toda la experiencia acumulada en el Sevilla" y que se marchó de la capital hispalense "con todo el dolor del corazón" después de que los madridistas "y el Barcelona se pelearan" por su fichaje.

"Venables me llamaba todas las semanas tras perder la final de la Copa de Europa precisamente en el campo del Sevilla, pero al final mi destino fue el Real Madrid y creo que acerté de pleno por todos los éxitos logrados allí", ha añadido el exfutbolista gallego.

La relación de Buyo con el Sevilla se fraguó en la época en la que el entonces presidente sevillista, Eugenio Montes Cabeza, "era delegado de las categorías inferiores de la selección" en las que el portero, entonces en el Deportivo, era convocado con asiduidad, por lo que "tenía buena relación con él".

"Me llamaba 'Buyito'. El Atlético y el Málaga preguntaron por mí, pero un día hablé con don Eugenio, le dije que me quería ir al Sevilla y acordamos mi traspaso antes de los Juegos de 1980, por eso no me incorporé al Sevilla hasta agosto, tras volver de Moscú. Por culpa del calor lo pasé regular: de Moscú y Galicia, a Sevilla...", ha rememorado.

Buyo llevará "siempre en el corazón" al Sevilla, club al que llegó "con 20 años pero desde los 16, decía don Eugenio que jugaría allí", y donde conformó "un gran equipo" junto a hombres como "Sanjosé, Álvarez, Santi, Rivas, Choya, Montero o Pintinho, entre otros", un grupo al que "le podías ganar pero había que sufrir".

El ex portero coruñés recuerda con especial cariño a su "hermano Pablo Blanco", actual responsable de la cantera sevillista, "un genio dentro y fuera de los terrenos de juego" que "lo ha dado todo por el Sevilla" y "el mejor embajador que puede tener el club", y también destacó al guardameta Francisco Ruiz, 'Superpaco': "competir con él fue el mejor estímulo para mejorar", dijo.

De su etapa como internacional absoluto, Buyo recuerda sobre todo el "debut en el campo del Betis en el inolvidable España-Malta. Iba a las convocatorias de Miguel Muñoz, como suplente de (Luis Miguel) Arconada" y estuvo en la Eurocopa de 1984, donde la selección nacional fue subcampeona tras perder la final contra Francia.

Después, su "presencia era segura en el Mundial" de México 1986, "pero pasó algo muy extraño" e intuye que "el Real Madrid tuvo mucho que ver para que no fuera" porque lo querían "presentar a lo grande" al ser "un fichaje de relumbrón: un viernes estaba en la lista de preseleccionados, pero el lunes ya no estaba en la definitiva", recordó.

"Una persona muy cercana a Miguel Muñoz -el seleccionador de entonces-, sevillista para más señas, me lo confirmó. Por eso no estuve, porque méritos deportivos había hecho suficientes para haber estado. Estaba entre los mejores de España sin lugar a dudas", ha agregado el ex arquero de Betanzos.

Buyo opina que "debería haber sido muchas veces internacional en la etapa de Javier Clemente" como seleccionador, puesto que "era titular en el Real Madrid, que ganaba la Liga y era uno de los mejores equipos del mundo" pero el técnico vasco "nunca contó" con él, "y eso que llevó a todo tipo de porteros para acompañar a Zubizarreta".

Por último, Buyo ha asegurado que "antes de venir al Sevilla" lo "quiso fichar el Cosmos" de Nueva York, que entonces estaba "formado por leyendas de la época: jugadores como Pelé, (Franz) Beckenbauer o (Giorgio) Chinaglia" habían encontrado un "retiro dorado" y se dio la circunstancia de que un pariente suyo vivía en Nueva Jersey.

"Tenía gran amistad con ellos y me vendió como si fuera el mejor del mundo. Llamaron al Deportivo para intentar mi fichaje pero les dije que no, que quería jugar en España y en el Sevilla. Mi primo Joe Fraga es actualmente el representante de Pelé, al que trato cuando viene a Madrid", ha concluido Paco Buyo.