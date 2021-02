Cuando Chiellini pudo fichar por el Arsenal de Henry, Vieira o Bergkamp

Giorgio Chiellini es desde 2005 futbolista de la Juventus. Asumió en su segundo año el descenso a la Serie B y desde ahí lidera la defensa 'bianconera', pero su trayectoria pudo ser bien distinta.

El central italiano conversó con la revista 'So Foot', donde hizo un repaso a su carrera, desgranó la actualidad del fútbol y reconoció que no está para tantos trotes como Sergio Ramos o Van Dijk.

Y entre tantos asuntos, Chiellini reconoció que pudo jugar en el Arsenal. Recibió una oferta cuando jugaba en la cantera del Livorno, pero dijo "no"... y ahora se arrepiente pese a su brillante trayectoria en la Juventus.

"Con perspectiva, me di cuenta de que fui estúpido al rechazar la oferta. Tenía 16 años, jugaba en la Serie C y me propusieron una gran oferta", aseveró Chiellini, que declinó jugar en un club que entonces dominaba con los Thierry Henry, Pirès, Patrick Vieira o Dennis Bergkamp.

"No estaba del todo preparado. Si hubiera aceptado daba la impresión de que traicionaba al Livorno", agregó Giorgio Chiellini. Al final, pasó una temporada en la Fiorentina, con la que debutó en la Serie A, antes de marcharse a una Juventus en la que ha jugado 521 partidos.