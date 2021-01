¡Lo comparaban con Courtois y se retira con 23 años para ser asesor financiero!

El mundo del fútbol no deja de sorprender y Anthony Swolfs, que era uno de los guardametas más prometedores de Bélgica y que llevaba un par de años en el fútbol neerlandés, decidió retirarse con solo 23 años.

Lo anunció a través de su último club, un Dordrecht que ya se había ido haciendo a la idea en los últimos tiempos. La razón, que ha perdido la ilusión y no puede compaginar su afición por el deporte con su nuevo trabajo como asesor financiero.

"Tengo mi propia empresa junto a mi socio y en ella ayudo a la gente a invertir en el mercado financiero. Ya no puedo compaginar este trabajo comercial con mi carrera futbolística. Estoy convencido de que no puedo hacer las dos cosas al 100%. He estado haciendo esto durante ocho meses y es imposible", reconoció a 'AD'.

En su día, pasó por las canteras del Gent o el Brujas, dos de los mejores equipos de Bélgica, e incluso fue comparado con un gigante de su país como Thibaut Courtois, pero poco a poco perdió la ilusión por seguir jugando.

Tras una campaña en el Telstar, en la presente se encontraba jugando en el Dordrecht hasta que ha decidido poner punto y final a su trayectoria.