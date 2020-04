Cuando el Galatasaray eliminó al United de la Champions y a Cantona lo agredió un policía

Recién coronado campeón de la primera Premier League, el Manchester United, con cracks como Schmeichel, Giggs o Cantona, entre otros, se preparaba para afrontar el desembarco europeo en la temporada 1993-94.

La Champions League aguardaba a los británicos que, como todos los equipos, tenían que disputar dos eliminatorias -esquivaban la ronda previa- antes de colarse en la fase de grupos. Entonces, la Champions League solo tenía dos grupos, por lo que únicamente ocho equipos competían desde el principio por el título.

Tras dejar en la cuneta al Honved húngaro con más apuros de los previstos (2-3 en Hungría y derrota 1-2 en casa), los ingleses tenían que verse las caras con el Galatasaray en la ronda previa a la fase de grupos.

Antes de la era de la globalización, el turco era un equipo semidesconocido y muy modesto, incapaz de llegar lejos en Europa como el resto de sus compatriotas. Por eso, el 3-3 de la ida en Old Trafford fue toda una sorpresa, pese a la relativa bisoñez de un United que no era el gigante que llegó a ser varios años después.

Todos confiaban en que Cantona y los suyos ganarían en la vuelta en Estambul y pasarían, pero no pudieron hacerlo. El Galatasaray aguantó el 0-0, perdió todo el tiempo del mundo y eliminó a los 'red devils'.

Una pelea histórica

Aquella eliminación hizo encolerizar a Cantona, que fue expulsado por recriminar al colegiado nada más pitar el final del partido por su actuación en el choque.

Como relataba 'Mirror', a Éric se lo llevó un policía del terreno de juego y, en pleno túnel de vestuarios, otro le agredió y dio comienzo una monumental pelea. Cantona estaba como loco, queriendo salir a devolverle el golpe al policía, pero no le dejaron.

"En el vestuario, Éric enloqueció. Estaba decidido a volver para matar al policía. Era un chico grande y fuerte y hablaba en serio. Insistió en que iba a matar a ese mier*a. Tuvieron que unirse Ferguson y su asistente con algunos jugadores para contenerle. Normalmente no habría retrocedido, pero incluso yo no estaba preparado para aquella pelea. ¡Había muchos turcos por ahí!", detallaba Roy Keane.

Por su parte, así contaba el propio Cantona lo sucedido: "Me dieron un puñetazo en la parte posterior de la cabeza y fue un escándalo. Solo le dije a Karl Rothlisberger que era un mal árbitro. Lo que más me molestó es que un policía me golpeó en la cabeza con la porra".

"Era el tipo de persona que te manda a la cárcel por estar sin trabajo o por robar un dulce en un supermercado cuando tienes hambre. Por supuesto que estaba molesto por haber sido eliminado de la Champions League. por las tácticas sucias del rival, por el hecho de que no se agregó tiempo añadido y por recibir la tarjeta roja después de que el partido hubiera terminado, pero sobre todo porque fui golpeado por la espalda por esa mier*a de policía turco. ¡Tal vez nos volvamos a encontrar!", concluyó Éric en un episodio negro poco conocido antes de su mítica patada.