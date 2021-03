"Cuando estaba en el Madrid, no les hablaba a mis jugadores de Messi"

Messi es Messi, el City es el City y tanto Ancelotti como sus jugadores lo saben. El actual entrenador del Everton recordó su etapa en el Real Madrid para explicar su curiosa táctica para derrotar a los 'sky blues': no hablar sobre ellos con sus futbolistas.

"Cuando yo estaba en el Real Madrid y jugamos muchas veces contra Messi, que era uno de los mejores rivales, nunca les hablaba de Messi a los jugadores. Se iban a asustar. Así que, igual, intento no hablar demasiado del City. Todo el mundo conoce a los jugadores y la calidad individual y del conjunto", comenzó explicando.

"Céntrate en lo que tienes que hacer. Estoy satisfecho porque esta semana funcionó bien. No sé si podremos mostrar la misma calidad que en los entrenamientos, pero eso espero", continuó. La idea del preparador, que la plantilla ponga sobre la mesa el 100% de su potencial.

"Creo que en este periodo desde el inicio de la temporada hasta ahora mostramos algo de calidad, tal vez la calidad técnica fue a veces buena y no tan buena, pero mostramos ánimo y ganamos partidos difíciles. Para este tipo de encuentros, tienes que mostrar tu calidad y no intentar defender la calidad del oponente. Si te concentras en tu juego, no tienes que preocuparte demasiado por tu oponente", zanjó.