"Cuando fiché por el Madrid, tenía mucho miedo"

Muchos sueñan con jugar en el Real Madrid, pero no todos lo consiguen. Y, los que lo hacen, notan muy pronto la presión y la responsabilidad de ganar siempre.

Mendy confesó a 'Téléfoot' que, al fichar por el Madrid, sintió temor. "Cuando firmé, tenía mucho miedo de mi fichaje. Es muy complicado llegar al Madrid", explicó.

"Luego me adapté y creo que ha salido bastante bien", apostilló Mendy. Porque, desde entonces, ha logrado competirle el puesto a todo un fijo en el lateral zurdo como Marcelo.

Sin embargo, no cree Mendy que tenga garantizado el sitio en el once. "No creo que haya cogido la posición de Marcelo. Tenemos una buena relación y me ha dado buenos consejos hasta ahora", contó.

Por último, dejó halagos para el técnico, Zinedine Zidane. "Que te quiera, es halagador", finalizó.