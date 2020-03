"Cuando hablaron de cancelar la final de Copa se me vino el mundo abajo"

El guardameta del Athletic Unai Simón atendió al diario 'Marca' para contar en primera persona cómo está viviendo esta etapa de confinamiento en casa debido a la pandemia de coronavirus que ha provocado que el Gobierno de España instaure el estado de alarma en todo el país.

Lo que más ha afectado al guardameta español ha sido la posible suspensión de la final de la Copa del Rey, que ha de enfrentar a su equipo ante la Real Sociedad. La gran cita podría trasladarse a la próxima temporada.

"Cuando se dijo que igual no podía darse se me vino el mundo abajo. El camino que hemos llevado en el torneo ha sido muy bonito, hemos sufrido, nos hemos alegrado... Esperemos que la situación vaya a mejor, se ponga una fecha, los dos equipos lleguemos bien, se juegue con las dos aficiones y, claro, la ganemos", comentó el meta.

Y añadio: "Lo de los Juegos lo veo a muy largo plazo. Lo primero ahora es hacer nuestras rutinas en casa, luego que salga el calendario, jugar la Liga, ganar la Copa. A día de hoy no pienso para nada en qué habrá más allá porque soy de la opinión de que lo tenga que venir ya vendrá. Hay esperanza en que la próxima semana podamos volver a los entrenamientos, pero hay que esperar con calma".

Sobre cómo está llevando el trabajo en casa, Unai explicó: "El lunes los médicos y preparadores físicos nos pasaron un plan de trabajo para hacer en casa con colchonetas, esterillas y bicicleta estática. Es una rutina exigente para no perder la forma física. Pero hay que hacer otras cosas porque el día se te hace muy largo" .

"A mí me viene bien para ocuparme de temas de la Universidad, que es algo que no puedes atender todo lo que quieras cuando tienes entrenamientos. Este curso me matriculé en ADE porque quería seguir estudiando y porque también es una buena manera de ocupar la tarde", añadió.

Además, el guardameta del Athletic también explicó que tienen una dieta personalizada para mantenerse en forma: "La dietista nos ha mandado unas bases de alimentación para seguir estos días sin salir del camino. Es un plan de apoyo. Somos profesionales y cada uno conoce bien su cuerpo y qué necesita. Nos ayuda. El otro día fui a hacer la compra y tengo de todo para poder llevar a cabo esa dieta".