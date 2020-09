"Cuando le comuniqué a mi familia que me iba, fue un drama bárbaro"

Sí, hubo un momento en que Leo Messi decidió irse del Barcelona. Él mismo lo confesó en la entrevista con 'Goal' en la que confirmó que se queda. También relató cómo fue la reacción de su mujer, Antonella, y sus hijos, Mateo y Thiago. No les gustó nada.

Hay que tener en cuenta que la familia del capitán azulgrana lleva prácticamente toda la vida viviendo en la Ciudad Condal. Allí la formó Leo, allí compró su casa y allí crió a sus niños. Desde que arribó a La Masia con 13 años, pasó de adolescente a hombre de la mano del club y de la ciudad.

"Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy dificil, pero hay que competir", explicó.

"Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía 'no nos vayamos', repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión", añadió.

También dejó claro que le ha dolido cómo se le ha tratado: "Este mundo del fútbol que es muy difícil y hay mucha gente muy falsa. Esto que ha pasado me ha servido para reconocer a mucha gente falsa que tenía en otra consideración. Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club. Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca".