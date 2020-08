"Cuando llegué a Boca parecía un paracaidista"

En el Torneo Apertura de 2006, Boca Juniors ya estaba casi celebrando el título, pero una gran racha de Estudiantes, unida a los malos resultados 'xeneizes', desembocaron en un partido de desempate que se llevó el por entonces conjunto dirigido por el Cholo Simeone. La Volpe, técnico de Boca entonces, rememora para 'Olé' aquella etapa.

"Yo llegué a Boca Juniors y era un paracaidista. Tenía que demostrar quién era para estar dirigiendo allí. Y ese pensamiento estaba en la mierada y en las caras de algunos jugadores. Yo sentía eso. Cuando los jugadores no te quieren, bajaste ya un 30%", reconoció La Volpe.

"Ahora me doy cuenta que los jugadores no se mataron por mí porque nadie me defendió. Nunca hubo una respuesta a lo que pasó. No sé si fue futbolístico o anímico, no tengo respuesta. Pasaron los años y de Boca no me habló nadie", añadió.

Por eso, comparó ese mazazo en forma de remontada con el de River ante Boca en el pasado campeonato: "No creo que se haya hecho tanto 'bum, bum' con lo que le pasó a River con Gallardo en el último torneo. No hubo el 'bum, bum' que pasó conmigo".